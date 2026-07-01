Leao futuro incerto, la Gazzetta: "Mondiale da riserva e poche offerte"
Quando a fine stagione, prima che iniziasse l'avventura Mondiale con il Portogallo, Rafael Leao ha parlato del suo futuro mettendo in chiaro abbastanza chiaramente di voler lasciare il Milan in estate, probabilmente si aspettava un minutaggio molto maggiore durante la rassegna iridata. Invece il calciatore rossonero sta venendo impiegato dal CT Roberto Martinez con un ruolo da assoluto comprimario: mai titolare, mai più di 20 minuti in campo, un gol segnato a gara conclusa contro l'Uzbekistan. Difficile così trovare offerte concrete.
LEAO, POCHE OFFERTE
Oggi la Gazzetta dello Sport prova a fare il punto sulla situazione di Rafael Leao. Il calciatore portoghese, nei suoi piani, si augurava che il Mondiale potesse essere una sorta di biglietto da visita verso alcuni club che avrebbero voluto comprarlo. Invece la situazione al momento è piatta, come scrive la rosea questa mattina: "Leao messo fuori. Mondiale da riserva e poche offerte". Nel sottotitolo poi viene aggiunto: "Nel Portogallo Rafa è una riserva e le parole d'addio al Milan non sono servite a portare offerte delle big". Al termine del Mondiale parlerà con Amorim e si delineerà ancor meglio il suo futuro.
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