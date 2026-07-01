Leao futuro incerto, la Gazzetta: "Mondiale da riserva e poche offerte"

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Oggi alle 09:24 News di Francesco Finulli di Fonti preferite

Il futuro della carriera di Leao rimane incerto: al Mondiale non sta giocando quanto avrebbe voluto e non ha ancora grandi offerte sul piatto