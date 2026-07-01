Milan, ecco Gonçalo Ramos: è il settimo portoghese nella storia del club rossonero

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Ieri intanto è arrivata l'ufficialità per Gonçalo Ramos, con il Milan che ha ufficialmente un nuovo numero nove: contratto fino al 2031

Continua senza soste l'attività del Milan sul fronte mercato, dove la società sta lavorando con attenzione per programmare al meglio la stagione che sta per iniziare. Ieri intanto è arrivata l'ufficialità per Gonçalo Ramos, con il Milan che ha ufficialmente un nuovo numero nove.

Come ricorda il Corriere dello Sport, il club ha annunciato l’acquisto dell'attaccante confermando il legame fino al 30 giugno 2031. Il portoghese sbarcherà al Milan per una cifra che tocca i 75 milioni di euro, e un ingaggio da vero big, infatti in Italia percepirà sette milioni a stagione.

Ramos ha salutato e ringraziato il Psg per i tre anni pieni di successo, in cui ha portato a casa 12 trofei, tra cui due preziosissime Champions League, queste le sue parole: "Indossare la maglia del PSG è stato un privilegio e un onore che porterò sempre con me. Insieme abbiamo scritto una storia indimenticabile. Abbiamo vinto due titoli di Champions League e diversi altri trofei, condividendo momenti che rimarranno impressi per sempre nella memoria di tutti coloro che hanno preso parte a questa avventura".

Ramos ha ricordato il consiglio di un ex milanista e suo connazionale: "Prima di una partita di Europa League, Rui Costa mi chiamò e mi disse: “Gonçalinho, qualsiasi cosa accada entra in campo e comportati come se stessi giocando in strada con i tuoi amici. Gioca rilassato, libero". Mi porto ancora dietro questo consiglio: mi tolse la pressione di giocare in prima squadra e mi diede la fiducia che mi serviva". Ramos è il settimo giocatore portoghese nella storia del Milan.

