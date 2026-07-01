News La "vela" contro la proprietà passa davanti a Casa Milan: le foto

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Il camioncino con la "vela" contro la proprietà del Milan è passato per la prima volta questa mattina sotto la sede rossonera

Dopo che nelle scorse settimane diverse città italiane e anche straniere sono state tappezzate con il volantino "Liberate il nostro Milan!", la contestazione dei tifosi rossoneri all'indirizzo di Gerry Cardinale e delle proprietà continua in modo pacifico e con slogan forti da mostrare al proprietario americano. Questa volta è stata allestita una "vela" su un camioncino che nelle prossime due settimane, a partire da questa mattina, girerà per le strade di Milano (LEGGI QUI).

LA "VELA" CONTRO CARDINALE DAVANTI A CASA MILAN

Come promesso dagli organizzatori della contestazione, la "vela" sarebbe passata, nel suo peregrinare tra le vie più iconiche di Milano, anche sotto la sede di via Aldo Rossi. Ed effettivamente uno dei primi luoghi in cui è transitata questa mattina questo particolare mezzo di contestazione è stato proprio l'edificio di Casa Milan, come dimostrano le foto in calce al pezzo.