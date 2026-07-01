David Alaba bussa all'Italia: Milan e Inter hanno risposto di no

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Alaba è in cerca di una nuova squadra a parametro zero: sogna l'Italia e si è proposto a Milan e Inter che però non hanno aperto alla trattativa

Tra i tanti parametri zero di grande esperienza che sono a disposizione da oggi e che possono liberamente firmare con chiunque vogliano, c'è anche David Alaba. Il calciatore austriaco è impegnato in questo momento con la sua Nazionale, di cui è capitano, al Mondiale, ma intanto i suoi procuratori stanno cercando di trovare la sistemazione giusta. Il primo approccio di Alaba era stato anche con il calci italiano ma la sua auto-candidatura per il momento è caduta nel vuoto.

DAVID ALABA: MILAN E INTER DICONO DI NO

Quest'oggi la Gazzetta dello Sport parla del futuro di David Alaba. Secondo quanto viene raccontato e quanto era emerso nelle scorse settimane, Alaba si è proposto ad alcuni club in Italia dove avrebbe voluto proseguire la sua carriera. In particolare l'austriaco e il suo entourage hanno bussato alle porte di Milan e Inter. Le risposte di rossoneri e nerazzurri sono state però negative: il Milan era interessato nel caso fosse arrivato Rangnick, suo CT attuale con l'Austria; per l'Inter invece i costi sono ritenuti troppo elevati. Sul giocatore ci sono offerte dall Premier League, dalla Turchia e dagli Stati Uniti.