Di Marzio rivela: "Anche il Como si era interessato a Ramos: prezzo troppo alto"

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Anche il Como si era interessato a Gonçalo Ramos per l'attacco: aveva le caratteristiche che piacciono a Fabregas

Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Gonçalo Ramos, nuovo numero 9 rossonero. Da giorni si sapeva che il club rossonero aveva concluso la trattativa con il PSG con successo: un acquisto da record per la storia del club rossonero che mai aveva speso così tanto per comprare un nuovo calciatore. Il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nel suo podcast quotidiano in collaborazione con Tuttomercatoweb.com, ha parlato proprio dell'operazione Gonçalo Ramos, rivelando anche un retroscena.

DI MARZIO RIVELA: ANCHE IL COMO ERA INTERESSATO A RAMOS

Il retroscena di Di Marzio su Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan: "Il Milan che prende Gonçalo Ramos e lo paga forse di più rispetto a quello che è il suo valore, nessuno lo mette in dubbio, ma che sicuramente porta in Italia un vero e proprio centravanti, un numero 9 che quando gioca segna. Stiamo parlando di un giocatore che ha una qualità tecnica elevata, un vero e proprio centravanti che partecipa alla manovra, che sa giocare con i compagni, tant è che - retroscena - anche il Como si era interessato a Gonçalo Ramos proprio per queste caratteristiche specifiche che si integrano bene con un calcio fatto di possesso, come quello di Fabregas, un calcio comunque tecnico che si basa sulla partecipazione di praticamente tutti i giocatori all'azione d'attacco. Quindi non è un caso che anche il Como si fosse interessato a Ramos, ma il prezzo del giocatore era troppo alto".