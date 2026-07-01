Weah: "Speriamo che Amorim riesca a fare le cose per bene"
Mentre il Milan sta cercando di ricostruirsi con una nuova filosofia e un nuovo modo di fare, che solo il campo potra giudicare come vincente o perdente, in Nord America continua il Mondiale che ormai è entrato nel vivo. Sono tantissimi i grandi ex campioni e leggende del calcio che stanno assiepando le tribune americane, messicane e canadesi per assistere alle gare. Ieri, dopo Francia-Svezia, al di fuori del MetLife Stadium di New York, la redazione di Sportitalia ha intercettato George Weah e gli ha fatto un paio di domande, anche sul Milan.
WEAH, SPERIAMO CHE AMORIM FACCIA LE COSE PER BENE
Le parole di George Weah sulla Francia e sul momento attuale del Milan: "Impressionato dalla Francia? È normale, è una grande squadra che ha vinto contro una squadra più debole: gioca bene e ha fatto una grande partita, c'è poco da dire. Hanno vinto la partita meritatamente. Il Milan rimane sempre una grande squadra speriamo che Amorim riesca a fare le cose per bene: forza Milan"
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