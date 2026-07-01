Riso e Meccacci a Casa Milan per parlare del futuro di Camarda e Comotto

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Colloqui a Casa Milan per il futuro dei giovani Francesco Camarda e Christian Comotto: in sede gli agenti Riso e Meccacci

La giornata a Casa Milan, sede ufficiale rossonera, è cominciata presto questa mattina. Come viene riportato dai colleghi di Sportitalia, infatti, in questi minuti sono arrivati in via Aldo Rossi gli agenti Beppe Riso e Marianna Meccacci. Sono a colloquio oggi con la dirigenza milanista per parlare del futuro di due dei giovani più chiacchierati del panorama rossonero: Francesco Camarda e Christian Comotto, che è anche il figlio della Meccacci.

CAMARDA E COMOTTO: SI DECIDE IL FUTURO

Per Francesco Camarda e Christian Comotto si decide in questi giorni come continuare il programma di crescita. Entrambi classe 2008, hanno vissuto l'ultima stagione in prestito: il primo al Lecce e il secondo allo Spezia. È possibile che anche quest'anno venga riproposta una soluzione a titolo temporaneo per entrambi. Sicuramente inizialmente saranno a disposizione di Ruben Amorim a Milanello, anche in virtù dell'assenza dei compagni impegnati al Mondiale, dopo si capirà come procedere: con un tecnico come il portoghese possono giocarsi anche le chance di rimanere in rosa.