Romano su van Dijk: "Parte della programmazione del Liverpool al 101%"

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Fabrizio Romano frena gli entusiasmi dei tifosi del Milan su Virgil van Dijk: il difensore olandese è parte del progetto del Liverpool

La clamorosa indiscrezione delle ultime ore è l'interesse del Milan, veicolato in particolare modo da Zlatan Ibrahimovic già nei mesi primaverili, per il centrale olandese Virgil van Dijk. In scadenza la prossima stagione, potrebbe essere un colpo che garantisce non solo stabilità difensiva ma anche una grandissima dose di leadership di cui la formazione rossonera ha sicuramente bisogno. Fabrizio Romano, però, nel suo ultimo video su YouTube, ha frenato gli entusiasmi dei tifosi milanisti.

VAN DIJK AL 101% PARTE DEL PROGETTO LIVERPOOL

Fabrizio Romano sull'interesse del Milan per van Dijk: "A me oggi, risulta che per il Liverpool Virgil van Dijk è al 101% parte della programmazione. Il giocatore ha già parlato con Andoni Iraola e parla tutti i giorni con i dirigenti del Liverpool. I Reds hanno già perso una serie di leader, è lo stesso discorso per cui non ha liberato Alisson per la Juve. È andato via Salah, è andato via Robertson: stanno perdendo dei pezzi fondamentali a livello di spogliatoio. Immaginate perdere van Dijk nell'anno in cui arriva un nuovo allenatore. Non me la sento di far sognare i tifosi del Milan in questo momento: sarebbe fantastico averlo in Italia ma a oggi il Liverpool è assolutamente rilassato e tranquillo"