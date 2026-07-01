La Gazzetta promuove Rabiot contro la Svezia. La pagella: "È tra i migliori"

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Anche contro la Svezia, il centrocampista rossonero Rabiot è stato uno dei migliori della Francia: la pagella a cura della Gazzetta

Nella serata di ieri la Francia ha vinto e dominato il suo sedicesimo di finale contro la Svezia. A New York la formazione transalpina ha vinto con un comodo 3-0, trascinata ancora una volta dall'immenso talento dei suoi giocatori, soprattutto quelli offensivi. Doppietta di Mbappè, gol di Barcola, due assist di Olise che è già arrivato a quota cinque in questa competizione. Tra i migliori spicca anche Adrien Rabiot, il centrocampista del Milan si è reso protagonista ancora una volta di una grande prova in mezzo al campo.

RABIOT TRA I MIGLIORI IN CAMPO: LA PAGELLA

Che Adrien Rabiot sia stato tra i migliori in campo, nonostante giocasse insieme a gente che ha offerto prestazioni da fuoriclasse anche ieri, lo pensa anche la Gazzetta dello Sport che, infatti, oggi lo premia con un 7.5 in pagella. Solo mezzo voto in meno rispetto ai già citati Mbappè e Olise, la stessa valutazione rispetto a Barcola. Questo il giudizio della rosea per Rabiot: "Il nastro trasportatore del gioco francese ci mette un po’ a mettersi in moto, ma poi è tra i migliori. E colpisce un palo".