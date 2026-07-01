Lunedì Amorim a Milano: il tecnico inizialmente vivrà a Milanello

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Ruben Amorim tra cinque giorni sbarca a Milano per la sua avventura rossonera: inizialmente vivrà al centro sportivo di Milanello

Manca poco e inizierà ufficialmente l'era di Ruben Amorim al Milan. In realtà, come si vede in questi giorni, lo zampino del nuovo tecnico rossonero è già presente in diverse operazioni di calciomercato milanista: sia quella già chiusa e ufficializzata di Gonçalo Ramos che quelle su cui adesso il club vorrebbe concentrarsi. Amorim sarà a Milano il prossimo lunedì: avrà così una settimana esatta di tempo per prendere confidenza insieme al suo staff con i nuovi spazi che la società rossonera gli metterà a disposizione.

AMORIM INIZIALMENTE VIVRÀ A MILANELLO: IL PROGRAMMA

Ruben Amorim avrà circa una settimana di tempo per prendere confidenza con i luoghi che lo vedranno protagonista, in particolare con il centro sportivo di Milanello che, come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, sarà anche la sua casa nei primi mesi milanesi, in attesa di trovare una nuova sistemazione. Avrà anche modo di essere a stretto contatto con chi lavoro a Casa Milan anche se pure in questi giorni il filo diretto è continuo. Il primo appuntamento ufficiale sarà il 12 luglio con le visite mediche e i test fisici: il giorno dopo dirigerà la prima sessione d'allenamento.