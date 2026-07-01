Milan, occhi su Gonçalo Inacio: ecco le caratteristiche del centrale portoghese

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l 24enne sarebbe l’acquisto ideale per la difesa a tre del Diavolo, potrebbe occupare tutte le posizioni: ecco le sue caratteristiche

La dirigenza del Milan continua a lavorare con grande attenzione sul mercato, senza limitarsi alla ricerca di nuovi rinforzi ma pianificando con cura anche tutti gli aspetti legati alla prossima stagione.

Oltre all'ufficialità che ha coinvolto Gonçalo Ramos, il club è impegnato nella costruzione di una rosa equilibrata e competitiva, capace di garantire qualità e valide alternative in ogni reparto. Le valutazioni comprendono inoltre le possibili partenze, i rinnovi di contratto dei calciatori ritenuti centrali nel progetto e la crescita dei giovani talenti, considerati una risorsa importante per il futuro.

Tutte queste scelte saranno determinanti nelle prossime settimane per completare il lavoro della società. L'obiettivo è mettere a disposizione dell'allenatore un gruppo affidabile e pronto ad affrontare tutte le competizioni della stagione. Parallelamente il Milan mantiene aperti i contatti con numerosi club, monitorando il mercato con attenzione e restando pronto a cogliere eventuali opportunità prima della chiusura della finestra estiva.

Ruben Amorim vorrebbe Goncalo Inacio dello Sporting CP. Il 24enne sarebbe l’acquisto ideale per la difesa a tre del Diavolo, potrebbe occupare tutte le posizioni e sarebbe uno dei giocatori capaci d’impostare in retroguardia. Come spiega il Corriere dello Sport, potrebbe essere utilizzato anche in uno schieramento a quattro, e questo permetterebbe all’allenatore di avere in rosa un giocatore molto duttile. Difensore moderno, mancino naturale bravo nella conduzione del pallone e nella lettura tattica, sarebbe la scelta preferita di Amorim sia per ragioni tecniche ma anche per un certo feeling maturato nell’esperienza allo Sporting.