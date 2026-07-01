Terracciano si allena con la maglia del Milan. Sarà a disposizione di Amorim al raduno
Il Milan in occasione del raduno di inizio stagione fissato per il 12-13 luglio, riaccoglierà al Centro Sportivo di Milanello ben nove giocatori che l'hanno scorso sono migrati in prestito verso altre squadre. Alcuni potranno giocarsi le proprie carte al cospetto del nuovo tecnico Ruben Amorim, altri invece rientreranno di passaggio prima di essere ceduti o nuovamente girati a titolo temporaneo. Tra i rientranti c'è anche Filippo Terracciano, reduce da un'ottima stagione a livello individuale con la Cremonese come braccetto di una difesa a tre.
TERRACCIANO SI ALLENA CON LA MAGLIA DEL MILAN
Filippo Terracciano, difensore classe 2003, è già pronto per ricominciare: sarà a disposizione di Ruben Amorim al raduno del 12-13 luglio. Intanto però il calciatore italiano è già al lavoro individualmente, come ha mostrato sui propri canali social. Terracciano ha pubblicato una foto di un suo allenamento in montagna, con la maglia del Milan addosso. La carrellata di foto, che comprende anche momenti di svago e con la famiglia, è accompagnata da questo testo: "Settimana 1. Lavoro, montagne, famiglia".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan