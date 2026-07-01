Vocalelli: "Il Milan di Berlusconi ha confermato che alla base di tutto c'è sempre una società forte"

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Vocalelli porta come esempio di buona gestione di un club il Milan di Silvio Berlusconi, capace di vincere in anni diversi e con tecnici differenti

Il Napoli è pronto a passare da Antonio Conte a Massimiliano Allegri: l'annuncio del nuovo tecnico partenopeo, esonerato dal Milan a fine stagione e che recentemente ha risolto il suo contratto proprio con il club rossonero, dovrebbe arrivare a breve. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Alessandro Vocalelli per parlare di questo avvicendamento ha riportato al centro della discussione quanto buono sia stato l'esempio di gestione di Berlusconi al Milan, capace di vincere in epoche e con allenatori differenti.

LA LEZIONE DEL MILAN DI BERLUSCONI: ALLA BASE SEMPRE UNA SOCIETÀ FORTE

Alessandro Vocalelli, sulla Gazzetta dello Sport, ha portato come esempio la gestione Berlusconi al Milan come buon esempio di come condurre una società calcistica: "Da Sacchi ad Allegri, proprio il Milan di Berlusconi, ecco la lezione, ha dimostrato, anzi ha confermato, che alla base di tutto c’è sempre e soprattutto una società forte. Capace di cucirsi il tricolore sul petto anche con Capello, Ancelotti e Zaccheroni. Come dire che in mezzo a questo tragitto fantastico c’è davvero di tutto: la mentalità, l’equilibrio, la sintesi, la spregiudicatezza e l’attenzione".