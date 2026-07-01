Di Marzio: "Milan ha messo un punto alle tante critiche ricevute da tutti"

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Di Marzio riferisce come il Milan, con l'operazione Ramos, abbia recuperato lo svantaggio accumulato nel mese di giugno con i vari casting

Dopo un mese buono di calma piatta, il Milan ha iniziato col botto il calciomercato. Sono due dati oggettivi: per settimane si è parlato dei casting di allenatore e dirigenza, salvo poi scegliere Ruben Amorim, non la prima scelta iniziale di Cardinale, e una squadra di dirigenti promossa dall'interno dopo i "no" diversi di Rangnick e Krosche; appena definiti allenatore e organigramma, Cardinale ha speso 74 milioni per acquistare Gonçalo Ramos. A commentare l'andamento iniziale delle trattative del Milan è Gianluca Di Marzio in Caffè Di Marzio, podcast in partecipazione con Tuttomercatoweb.com.

MILAN HA MESSO UN PUNTO ALLE TANTE CRITICHE

Il commento di Gianluca Di Marzio sull'approccio del Milan al calciomercato: "Il Milan ha comunque messo un primo punto anche alle tante critiche ricevute da tutti, da noi, da chiunque su un immobilismo e su un ritardo di mercato che in realtà da questo punto di vista, paragonato anche alle operazioni che stanno facendo o non stanno facendo le altre squadre, porta il Milan comunque a aver recuperato questo svantaggio e anzi a essersi portato in vantaggio a livello di operazioni importanti di mercato. E poi c'è il tema Liberali, con l'idea del Milan di riportarlo a casa. E anche qui torna il filo conduttoretra rossoneri e Como"