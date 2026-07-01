Il solito dominante Rabiot: contro la Svezia ennesima prestazione da leader

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La Gazzetta dello Sport premia così Adrien Rabiot. La pagella del centrocampista del Milan è una delle più positive della squadra

La Francia spazza via, senza troppi problemi la Svezia nei sedicesimi di finale del Mondiale. Un netto 3-0 grazie ai gol di Mbappè e Barcola, praticamente ingiocabili una volta che la partita si mette sul piano della qualità e velocità. Altra prestazione importante anche da parte del centrocampista del Milan Adrien Rabiot, più volte vicino al gol nel corso del primo tempo. L'ex PSG e Juve è diventato ormai una certezza della mediana francese, oltre ad essre un pupillo del tecnico Didier Deschamps. Il futuro al Milan resta ancora in bilico, anche se ad oggi non sarebbero arrivate offerte da parte di altre squadre, o netti malumori espressi dallo stesso Rabiot, oggi concentrato solo sul Mondiale con la sua Francia.

RABIOT CONTRO LA SVEZIA: LA PAGELLA

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il francese è stato valutato con un 7.5 in pagella. Solo mezzo voto in meno rispetto ai già citati Mbappè e Olise, la stessa valutazione rispetto a Barcola. Questo il giudizio della rosea per Rabiot: "Il nastro trasportatore del gioco francese ci mette un po’ a mettersi in moto, ma poi è tra i migliori. E colpisce un palo".