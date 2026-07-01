Gonçalo Ramos, numeri e statistiche: al PSG una media gol importante

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Un breve focus sui gol e numeri di Gonçalo Ramos al PSG. Il nuovo attaccante del Milan vestirà la maglia numero nove e sarà al centro del progetto rossonero

Il Milan ha finalmente il suo attaccante. L'arrivo di Gonçalo Ramos, dopo settimane di stand-by e riflessioni su dirigenti e allenatore, il club rossonero ha iniziato, seriamente a muoversi sul mercato estivo. Nulla toglie che in questo momento il Diavolo è sotto la lente di ingrandimento da parte di tutti. Il mese di giugno è stato un flop totale dal punto di vista comunicativo, e solo un mercato fatto in stato di grazia potrà davvero ridare entusiasmo e quel briciolo di speranza alla squadra di Ruben Amorim, al centro del nuovo progetto Milan. Così, in merito al nuovo centravanti rossonero, queste le sue statistiche e numeri con la maglia del Paris Sainti-Germain:

GONÇALO RAMOS: GOL E NUMERI CON IL PSG

Il neo attaccante rossonero è cresciuto nei settori giovanili di Olhanense e Benfica, dove ha terminato il proprio percorso di crescita fino all'esordio tra i professionisti nel 2019. Con il Club di Lisbona ha superato le 100 presenze ufficiali e realizzato 41 reti, affermandosi come uno dei talenti più promettenti del panorama portoghese e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria della Primeira Liga nella stagione 2022/23.

Nell'estate del 2023 si trasferisce al Paris Saint-Germain, Club con cui si conferma ai massimi livelli del calcio europeo, arricchendo il proprio palmarès con tre Campionati francesi, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia, due UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale FIFA, segnando 45 gol in 131 presenze.