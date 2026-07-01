Milan, in attacco c'è anche Camarda: il baby bomber si giocherà le sue chance

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Oltre a Gonçalo Ramos il Milan potrebbe puntare forte anche sul centravanti cresciuto in casa e nelle proprie giovanili: Francesco Camarda

La stagione del Milan sembra, finalmente aver preso inizio. Dopo un giugno disastroso per tempistiche e comunicazione, il club ha finalmente dato una scossa importante soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. La nomina di Ruben Amorim, totalmente al centro del progetto e scelte del Milan può aver portato una ventata di aria fresca e novità. Ci si aspetta quindi di vedere una squadra che sappia giocare un calcio giovane, moderno e offensivo. Tutto ciò passerebbe, inevitabilmente anche dall'attacco. L'arrivo di Gonçalo Ramos rappresenta un nuovo inizio per il reparto offensivo rossonero, quasi nullo nella passata stagione salvo i gol sporadici di Leao e Pulisic (10 a testa in campionato).

In tutto questo però, la figura di Francesco Camarda potrebbe diventare molto più che una semplice comparsa. Il baby bomber rossonero dopo un anno in prestito dal Lecce è pronto per tornare a Milanello e a giocarsi le proprie chance con Amorim.

CAMARDA-MILAN, NUMERI E CURIOSITA'

La storia di Francesco Camarda nasce nelle giovanili del Milan sin dalla stagione 2015/16, quando brucia le tappe al Vismara in un percorso di grandi esperienze formative che vede l'apice nello Scudetto Under 15 nel 2022, deciso da un suo gol in Finale. Entra a far parte del Milan Primavera nella stagione 2023/24: annata importante, chiusa in doppia cifra di gol contribuendo anche al raggiungimento di una storica Finale di UEFA Youth League (dopo una doppietta all'esordio europeo contro il Newcastle). Non solo giovanili, però: il 25 novembre 2023 Francesco diventa il più giovane esordiente nella storia del Milan e dell'intera Serie A, subentrando a Luka Jović nel finale di Milan-Fiorentina all'età di 15 anni, 8 mesi e 15 giorni.

Nella stagione successiva Camarda è parte dell'annata inaugurale del progetto Milan Futuro e, nonostante alcuni problemi fisici, ben figura in Serie C con 7 gol in 20 presenze tra campionato e coppa. Oltre ad altre 10 presenze in Serie A (di cui la prima da titolare, il 9 novembre a Cagliari) arriva anche l'esordio assoluto in Champions League nel successo sul Club Brugge, partita in cui diventa l'italiano più giovane a figurare nella massima competizione europea a 16 anni e 226 giorni. Continua la sua formazione calcistica nella stagione 2025/26 con un prestito al Lecce, contribuendo alla salvezza dei salentini con 21 presenze e il primo gol assoluto in Serie A, una rete decisiva per il pareggio interno contro il Bologna. Nel corso dell'annata arrivano anche le prime esperienze con l'Under 21 (con tanto di gol all'esordio con la Svezia a Cesena), a coronare un percorso con le giovanili azzurre che l'ha visto vincere l'Europeo Under 17 del 2024, e anche l'esordio con la Nazionale maggiore a giugno 2026, in amichevole contro il Lussemburgo.