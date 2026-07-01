Rossoneri in Nazionale: gli Stati Uniti di Pulisic in campo domani contro la Bosnia

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Christian Pulisic e i suoi Stati Uniti si preparano per l'insidiosa sfida di domani notte, alle 2.00 contro la Bosnia ed Erzegovina

Christian Pulisic è pronto per tornare in campo insieme alla sua Nazionale, domani notte ore 2.00 italiane contro la Bosnia. Una fase ad eliminazione diretta che è storica per gli statunitensi, definiti come una delle possibili squadre rivelazione del torneo. Pulisic, dopo un lieve affaticamento muscolare dovrebbe essere protagonista della partita partendo dal primo minuto.

L'americano è stato un trascinatore nel Milan delle ultime due stagioni. Gol, assist e un rendimento impressionante: in 134 presenze ufficiali con la maglia rossonera, 42 gol e 27 presenze. Non sono mancati però i momenti difficili. L'americano ha infatti segnato l'ultimo gol con il Milan il 28 dicembre, mentre alla prima partita con gli Stati Uniti in vista del Mondiale, l'amichevole con il Senegal, Pulisic ha trovato immediatamente gol e assist: una rete che anche in Nazionale mancava da tanto, un anno e mezzo.