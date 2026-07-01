Bianchin: "L'idea è che Ramos prenda la 9 e sfidi la maledizione"

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Gonçalo Ramos prenderà la maglia numero 9 del Milan e sfiderà la maledizione che, negli ultimi anni, è stata sconfitta solo da Giroud

Nel comunicato con cui il Milan ha annunciato l'acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG non c'era nessun riferimento testuale al numero di maglia scelto dall'attaccante portoghese. L'indizio però era nella foto pubblicata sia sul sito rossonero che sui canali social: la sagoma dell'attaccante nell'ombra con il numero 9 che brilla sul petto. Del resto era il numero che aveva al PSG e che qui al Milan è stato di Fullkrug negli ultimi mesi, un attaccante che da oggi non è più calciatore rossonero. Dunque Luca Bianchin sulla Gazzetta dello Sport parla di come Ramos prenderà la 9 e sfiderà la maledizione, sconfitta ultimamente solo da Olivier Giroud.

RAMOS PRENDE LA 9 E SFIDA LA MALEDIZIONE

Luca Bianchin parla del numero che indosserà Gonçalo Ramos al Milan: "Il numero 9 compare nel comunicato del Milan ed è quasi un annuncio: Gonçalo lo aveva al Psg, al Milan quel numero è di Füllkrug, che però non resterà. L’idea al momento è che Ramos lo prenda e sfidi la maledizione del 9, come è riuscito solo a Giroud. Arriverà in Italia con calma, a luglio avanzato, forse ad agosto: dipenderà dal percorso del Portogallo, perché un paio di settimane di vacanza sono il minimo per tutti".