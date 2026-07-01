Dopo il Milan c'è il Nottingham Forest: Glasner in pole per sostituire Pereira

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Dopo essere stato ad un passo dalla panchina del Milan, Oliver Glasner è oggi vicino a una nuova avventura in Premier League

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport UK, il Nottingham Forest è in trattativa con Oliver Glasner per affidargli la panchina dopo la probabile uscita di Vitor Pereira. Il club inglese avrebbe deciso di cambaire guida tecnica nonostante il tecnico portoghese abbia comunque centrato l'obiettivo stagionale, ovvero la salvezza.

L'ex Crystal Palace, reduce dalla storica e vittoriosa stagione con le Eagles, è stato per diverse settimane uno dei principali candidati alla panchina del Milan, prima che poi il club rossonero decidesse di stravolgere le carte in tavola e puntare su Ruben Amorim.