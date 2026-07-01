Dopo il Milan c'è il Nottingham Forest: Glasner in pole per sostituire Pereira
MilanNews.it
Dopo essere stato ad un passo dalla panchina del Milan, Oliver Glasner è oggi vicino a una nuova avventura in Premier League
Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport UK, il Nottingham Forest è in trattativa con Oliver Glasner per affidargli la panchina dopo la probabile uscita di Vitor Pereira. Il club inglese avrebbe deciso di cambaire guida tecnica nonostante il tecnico portoghese abbia comunque centrato l'obiettivo stagionale, ovvero la salvezza.
L'ex Crystal Palace, reduce dalla storica e vittoriosa stagione con le Eagles, è stato per diverse settimane uno dei principali candidati alla panchina del Milan, prima che poi il club rossonero decidesse di stravolgere le carte in tavola e puntare su Ruben Amorim.
Pubblicità
News
Basta con il gioco dell’Oca. Colmata una lacuna. Difesa: un misterioso primo della lista. Liberali, il Milan non si arrende. Kosticdi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 MN - Intrigo Liberali, scende in campo Cardinale: per convincere il giocatore il Milan deve puntarci seriamente
2 MN - Contatto Milan-Liberali, ma il giocatore va al Como. È emerso che Ibra è ancora centrale nel progetto rossonero
30/06 Bastoni indagato a Milano per prostituzione minorile. Il legale: «Nessun rapporto con minorenni»
Primo Piano
Primo PianoESCLUSIVA MN - Brambati: "Ramos mi piace, ma dovrà adattarsi alla Serie A. Allegri? E' stato tradito da tutta la dirigenza"
Primo PianoMN - Contatto Milan-Liberali, ma il giocatore va al Como. È emerso che Ibra è ancora centrale nel progetto rossonero
Primo PianoVan Dijk-Milan, il sogno che profuma di grandezza: non solo un difensore, ma un manifesto
Antonio VitielloPrimo PianoIn arrivo il secondo colpo di mercato del Milan. Cardinale: 4 anni assurdi non si dimenticano facilmente
Pietro MazzaraPrimo PianoGonçalo Ramos: cifra record, l'inganno "della cadrega" e Jorge Mendes. La prevedibile strategia di Gerry e il ruolo di Amorim
Dieci giorni all'inizio del calciomercato: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner per costruire la rosa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com