Ambrosini si racconta a Derbyssimo Legends : “Il rimpianto? Il modo in cui è finita col Milan”

vedi letture

Nuova settimana e nuovo episodio di "Derbyssimo Legends x MilanNews". Ospite della puntata, che uscirà alle 22, Massimo Ambrosini

Come ogni mercoledì, anche questa sera a partire dalle 22.00 torna un nuovo episodio di Derbyssimo Legends, il podcast di calcio condotto da Stefano Fisico e Stefano Eranio, dove le leggende del calcio diventano protagoniste di interviste e racconti in prima persona.

Questa settimana è il turno di Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano del Milan, protagonista di una lunga e vincente storia in maglia rossonera.

Nel corso della chiacchierata, Ambrosini ripercorre alcuni momenti significativi della sua carriera, soffermandosi anche sul suo addio al Milan. Un finale vissuto non tanto come un rimpianto per la scelta tecnica, quanto per il modo in cui si è chiusa una storia durata diciotto anni.

Ambrosini racconta con grande lucidità il peso dell’appartenenza, il legame con quei colori e quel senso di incompiuto rimasto nel cuore: non la pretesa di scegliere da solo il proprio destino sportivo, ma il desiderio che una lunga avventura rossonera potesse chiudersi con un saluto diverso.

Una riflessione sincera su cosa significhi lasciare una squadra dopo averne fatto parte per una vita, tra campo, spogliatoio, vittorie, responsabilità e identità.

La pillola in anteprima ed esclusiva per MilanNews sarà disponibile su Instagram dalle 18.10.

L’intervista completa sarà online dalle 22.00 sul canale YouTube di @realderbyssimo.

