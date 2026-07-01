MN - Brambati rivela: "Allegri tradito da tutta la dirigenza tranne che da Tare"

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Un breve estratto delle considerazioni di Massimo Brambati ai microfoni di MilanNews.it. Ecco le sue parole in merito alla stagione dei rossoneri

Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, è stato intervistato così in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, spiccano quelli legati al calciomercato del Milan. Dall'arrivo di Gonçalo Ramos alla possibile conferma di Luka Modric.

Ecco un estratto delle sue considerazioni:

Gonçalo Ramos è stato pagato tantissimo..

"Sì, però è un giocatore che mi piace molto. E' vero che ha fatto la riserva al PSG, ma è stato scelto da Luis Enrique e in due stagioni credo sia cresciuto moltissimo in Francia. Ho la speranza che possa fare la differenza in Serie A, ma sappiamo quanto il calcio in Italia sia particolare. Un acquisto che approvo, vediamo come si ambienterà nel nostro campionato".

L'addio di Massimiliano Allegri, come ha salutato il Milan e quanto cambierà il progetto tecnico con uno come Amorim?

"Non so come si sia lasciato con il Milan, immagino non bene visto quello che è venuto fuori dai giornali. Mi dispiace, ma credo che Max sia stato tradito dalla dirigenza, da tutti tranne che da Tare. Se scegli un allenatore e poi gli vai contro, non lo aiuti... anche da Ibrahimovic soprattutto, non sono stati corretti nei confronti di Allegri. Non so se ci sia un progetto tecnico con Amorim, perchè arriva da una realtà diversa. Non lascerei le chiavi del progetto in mano ad Amorim. Una società forte traccia una linea e detta la strada".