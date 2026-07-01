Ibra critica Koeman con riferimento ad Allegri? Mussa: "È chiaro che è sia stata una frecciata abbastanza personale"

vedi letture

Sulle frequenze di TMW Radio l'allenatore Giovanni Mussa ha commentato la pesante critica che Ibrahimovic ha rivolto a Koeman, con possibile riferimento ad Allegri

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'allenatore Giovanni Mussa ha parlato di Mondiale soffermandosi in modo particolare sulle pesante critica che Zlatan Ibrahimovic ha rivolto a Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda.

Ibrahimovic ha criticato Koeman dopo l'eliminazione dell'Olanda, dicendo che gli è sembrato un allenatore italiano. Che ne pensi?

"È chiaro che sia stata una frecciata abbastanza personale. Il concetto che sottende però è vero, ossia che Koeman ha snaturato l'anima del gioco olandese, da sempre offensivo e a tutto campo. Koeman invece si è dimostrato troppo conservativo. Se tu hai giocatori di un certo tipo puoi applicare un calcio più difensivo, ma se lasci in panchina Malen per correre meno rischi vuol dire che c'è un problema".