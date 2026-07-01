Bucchioni non ha dubbi: "Ibrahimovic è il maggior responsabile del fallimento del Milan"

Bucchioni non ha dubbi: "Ibrahimovic è il maggior responsabile del fallimento del Milan"MilanNews.it
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Oggi alle 20:36News
di Lorenzo De Angelis
Enzo Bucchioni non ha dubbi: Zlatan Ibrahimovic è stato il principale artefice del fallimento del Milan nella scorsa stagione

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma 'Maracanà', il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche di Milan soffermandosi in modo particolare sul fallimento rossonero nella passata stagione, puntando il dito contro un dirigente in particolare, ovvero il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic

Milan, solo Ibra il responsabile del fallimento?
"Ibrahimovic è il maggior responsabile. Un dirigente che vede la squadra in difficoltà, la ricompatta per centrare l'obiettivo. Poi non è che aspetti e mandi via il tecnico".