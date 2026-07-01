Liberali al Como. Lo scopritore del classe 2007: "Visto per come è stato liquidato dal Milan, credo che sia la soluzione più giusta"

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Intercettato dai colleghi di Pianeta Milan, lo scopritore di Mattia Liberali ha commentato la scelta del ragazzo di sposare la causa Como piuttosto che tornare al Milan

Il testa a testa tra Milan e Como per Mattia Liberali è stato vinto dai Lariani, che dunque per 6 milioni di euro si aggiudicano uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico italiano e non solo. Della scelta del classe 2007 ne ha parlato ai microfoni di Pianeta Milan il suo scoprire, Marco Sala.

Il Milan ha fatto andare via Liberali troppo facilmente?"Non so le considerazioni che abbiano fatto. Probabilmente, la sua statura non era quella ideale per la società o, forse, fisicamente non era pronto, presumo che possa essere stata questa la motivazione principale Tuttavia, abbiamo visto nel corso degli anni giocatori di 160/165 cm riuscire comunque a diventati dei grandi campioni. Liberali l’ho visto giocare, il ragazzo c'è. Poi se c'è l'interessamento di società come la Juventus, il Torino, l'Inter, il Como ed il Sassuolo (che per diversi motivi hanno sempre un certo blasone) vuol dire che il ragazzo è talentuoso”.

Liberali ha scelto il Como, ma si è parlato anche di un possibile ritorno al Milan. Secondo lei, quale sarebbe stata la squadra migliore per la sua crescita?

“Il Como, anche perché è vicino a casa sua ed è una squadra in crescita. Poi, ovviamente, dipende tutto dai progetti che vengono messi sul piatto dalle società. Lui è andato al Catanzaro per esprimere il suo potenziale. All’inizio era chiuso anche lì, ma poi ha preso piede. Lo score che ha avuto quest’anno è stato davvero positivo. Milan? Visto per come è stato liquidato, credo che sia più giusta una soluzione che porti al Como”.