MN - Giusto ripartire da Modric? Brambati: "Da capire quanto Luka sia motivato a restare"

vedi letture

Un breve estratto delle considerazioni di Massimo Brambati ai microfoni di MilanNews.it. Ecco le sue parole in merito alla stagione dei rossoneri

Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, è stato intervistato così in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, spiccano quelli legati al calciomercato del Milan. Dall'arrivo di Gonçalo Ramos alla possibile conferma di Luka Modric. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

A centrocampo punteresti ancora su Modric nonostante vada per i 41 anni?

"Sì, ma valuterei l'aspetto motivazionale del ragazzo. Siamo sicuri Luka abbia ancora voglia e fame? Dovrebbe parlare con allenatore per capire quanta voglia abbia di restare al Milan".

In difesa piace Inacio. Cosa servirebbe davvero per migliorare definitivamente lì dietro?

"Gonçalo Inacio non è male, ma al Milan manca esperienza dietro. Credo servirebbe più di un difensore con esperienza, perchè c'è solo Maignan come leader difensivo. Infatti la difesa del Milan con tutto il suo pacchetto di giocatori, ad oggi non mi piace. Mentre sto sentendo molto parlare di Liberali. Sicuramente è un buon giocatore, ma ricordiamoci che viene dal Catanzaro in Serie B. Se lo vuoi prendere va bene, ma c'è anche il Como su di lui. E' un buon segnale perchè vuol dire che ha fatto bene, ma per essere davvero decisivo dovrebbe entrare in un contesto già rodato. Nel Como non avrebbe problemi, nel Milan? Non si sa".