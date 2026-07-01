Di Marzio: “In aumento le quotazioni di Maldini in Nazionale, siamo passati da 80% no a 50 e 50”

vedi letture

Gianluca Di Marzio rivela che Paolo Maldini sta pensando seriamente di accettare il ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana.

Durante Calciomercato - L'Originale, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rivelato che Paolo Maldini sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di accettare l'offerta di Giovanni Malagò e diventare direttore tecnico della Nazionale. Queste le sue parole.

"Paolo Maldini, se fino a qualche giorno fa era deciso a non accettare la proposta di Malagò, nelle ultime ore le quotazioni del suo convincimento stanno crescendo. Non c'è ancora il sì definitivo, ricordiamo che Malagò sta cercando un direttore tecnico con il quale poi decidere insieme il commissario tecnico, cosa che verrà fatta entro una settimana. Ebbene, nelle ultime ore Maldini sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di accettare. Se ieri era 20% si e 80% no, oggi siamo al 50/50".