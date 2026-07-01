Tonali-Tottenham, è fatta: oltre 120 milioni di euro al Newcastle. È l’italiano più pagato di sempre
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Sandro Tonali si trasferisce al Tottenham dal Newcastle per 100 milioni di sterline.
Come rivela Fabrizio Romano, l'ex rossonero Sandro Tonali si trasferirà ufficialmente al Tottenham. La cifra che la squadra di Londra sborserà è da capogiro: 100 milioni di sterline. Così facendo, il centrocampista della nazionale diventa l'Italiano più pagato di sempre nella storia del calcio. Sono 92.5 milioni di base fissa e 7.5 milioni di bonus.
I NUMERI DI TONALI IN PREMIER LEAGUE QUESTA STAGIONE
53 partite stagionali
35 in Premier League
11 in Champions League
4 in Carabo Cup
3 FA Cup
I BONUS
3 gol
7 assist
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