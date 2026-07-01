Tonali-Tottenham, è fatta: oltre 120 milioni di euro al Newcastle. È l’italiano più pagato di sempre

Tonali-Tottenham, è fatta: oltre 120 milioni di euro al Newcastle. È l’italiano più pagato di sempreMilanNews.it
© foto di DANIELE MASCOLO
Oggi alle 21:24News
di Andrea La Manna
Sandro Tonali si trasferisce al Tottenham dal Newcastle per 100 milioni di sterline.

Come rivela Fabrizio Romano, l'ex rossonero Sandro Tonali si trasferirà ufficialmente al Tottenham. La cifra che la squadra di Londra sborserà è da capogiro: 100 milioni di sterline. Così facendo, il centrocampista della nazionale diventa l'Italiano più pagato di sempre nella storia del calcio. Sono 92.5 milioni di base fissa e 7.5 milioni di bonus. 

I NUMERI DI TONALI IN PREMIER LEAGUE QUESTA STAGIONE
53 partite stagionali 
35 in Premier League 
11 in Champions League 
4 in Carabo Cup 
3 FA Cup 

I BONUS
3 gol
7 assist