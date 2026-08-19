MN - Ramos: "Sono cresciuto guardando Ibra, ma non l'ho ancora conosciuto"

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Gonçalo Ramos parla del suo idolo Zlatan Ibrahimovic

In occasione dell'incontro con i tifosi al Flagship Store di via Dante, a Milano, Gonçalo Ramos ha avuto anche un incontro con la stampa. Queste le dichiarazioni del nuovo attaccante del Milan raccolte dagli inviati di MilanNews.it.

C’è qualche attaccante del passato rossonero che è una fonte di ispirazione per te?

“È difficile dire solo un nome… Van Basten, ma anche Ronaldo Nazario. Ma personalmente il mio preferito è stato Ibrahimovic. È stato uno dei miei giocatori preferiti. Se dovessi sceglierne uno direi Zlatan, l’ho visto giocare crescendo”.

Hai detto che Ibra è stato il tuo idolo… Hai parlato con lui prima di firmare col Milan? E domanda veloce: Kvaratskhelia secondo te può vincere il Pallone d’Oro?

“Non ho avuto tempo di parlare con lui, non l’ho ancora conosciuto di persona. Kvara certo che può vincerlo. Gioca nella squadra che ha vinto la Champions League, è stato l’MVP. Sarà sicuramente nelle posizioni al top e spero che lo vinca, è un mio amico”.