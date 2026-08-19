Teotino: "Il mercato del Milan è da promuovere: si sta formando una squadra molto interessante da seguire"

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Gianfranco Teotino, giornalista, si è così espresso su Radio Sportiva sul calciomercato del Milan e sul lavoro di Ruben Amorim..

Gianfranco Teotino, giornalista, si è così espresso su Radio Sportiva sul calciomercato del Milan, che ha compreso fino ad ora gli acquisti di Goncalo Ramos dal Psg, di Mario Gila dalla Lazio e di Diego Moreira dallo Strasbugo, e sul lavoro di Ruben Amorim: "Io penso che sia un mercato interessante. È stato preso il centravanti che serviva, in una rosa che lo aveva come punto debole. Molto interessante anche l'acquisto di Diego Moreira: è un giovane che ha grande potenzialità, pagato abbastanza caro, ma ne vale la pena. Gila è un difensore che è molto affidabile nel campionato italiano. Non so se si fermeranno qui con gli acquisti, ma fino ad ora sono colpi molto interessanti. Vedremo se Amorim riuscità a plasmare bene la squadra. A Manchester non è riuscito ad incidere o a far crescere la squadra e anche al Milan deve cambiare radicalmente il gioco del Milan, facendolo passare da attendista a dominatrice del campo.

Si è visto qualcosa di interessante nelle amichevoli, come nel primo tempo del derby di Perth e contro il Manchester United. Credo, in generale, che il Milan sia una squadra molto interessante da seguire e che il calciomercato rossonero, fino ad ora, sia da promuovere".