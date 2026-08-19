Teotino: "Il mercato del Milan è da promuovere: si sta formando una squadra molto interessante da seguire"
Gianfranco Teotino, giornalista, si è così espresso su Radio Sportiva sul calciomercato del Milan, che ha compreso fino ad ora gli acquisti di Goncalo Ramos dal Psg, di Mario Gila dalla Lazio e di Diego Moreira dallo Strasbugo, e sul lavoro di Ruben Amorim: "Io penso che sia un mercato interessante. È stato preso il centravanti che serviva, in una rosa che lo aveva come punto debole. Molto interessante anche l'acquisto di Diego Moreira: è un giovane che ha grande potenzialità, pagato abbastanza caro, ma ne vale la pena. Gila è un difensore che è molto affidabile nel campionato italiano. Non so se si fermeranno qui con gli acquisti, ma fino ad ora sono colpi molto interessanti. Vedremo se Amorim riuscità a plasmare bene la squadra. A Manchester non è riuscito ad incidere o a far crescere la squadra e anche al Milan deve cambiare radicalmente il gioco del Milan, facendolo passare da attendista a dominatrice del campo.
Si è visto qualcosa di interessante nelle amichevoli, come nel primo tempo del derby di Perth e contro il Manchester United. Credo, in generale, che il Milan sia una squadra molto interessante da seguire e che il calciomercato rossonero, fino ad ora, sia da promuovere".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan