Secondo Novellino, il Milan sarà il terzo incomodo dietro Inter e Napoli per lo Scudetto

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Walter Novellino, ex calciatore del Milan e attuale allenatore del Perugia, si è così espresso a TMW sul Milan di Ruben Amorim.

Walter Novellino, ex calciatore del Milan e attuale allenatore del Perugia, si è così espresso a TMW sul Milan di Ruben Amorim: "Non mi dispiace il Milan con Amorim, credo molto nella squadra rossonera che sta nascendo. Questo Milan sarà il terzo incomodo. Sono fiducioso. Molto. E starei attento anche al Como".

A Tuttosport, poi, Novellino aveva parlato bene di Ignazio Abate, primo avversario in campionato del Milan con il suo Torino: "Sono davvero contento che il Toro abbia scelto Igna: è un ragazzo serio e preparato che merita di allenare in Serie A. Da quando ha intrapreso la carriera da tecnico non ha sbagliato una stagione tra giovanili del Milan, Ternana e Juve Stabia. Per questo sono convinto che sulla panchina granata potrà fare molto bene. Seguo molto anche la Serie B e la Lega Pro, motivo per cui posso parlare con cognizione di causa in merito al fatto che Abate sia stato uno dei migliori allenatori in assoluto dell’ultimo biennio. A Terni in mezzo a tante pressioni e difficoltà è arrivato secondo; mentre nell’ultima stagione ha fatto un capolavoro con la Juve Stabia. Sa mettere bene la squadra in campo attraverso un gioco organizzato. Tatticamente impone le proprie idee venendo a prendere alti gli avversari nella loro metà campo. Le sue squadre ti attaccano dal primo minuto e non ti fanno respirare: giocano ad alta intensità e hanno una mentalità vincente. Abate è un uomo di grande temperamento e personalità, uno da Toro. Ecco perché il matrimonio col club granata mi sembra perfetto per Ignazio".