MN - Ramos: "Gol contro lo United? A me interessa segnare quando conta..."

MN - Ramos: "Gol contro lo United? A me interessa segnare quando conta..."MilanNews.it
Oggi alle 21:48News
di Manuel Del Vecchio

In occasione dell'incontro con i tifosi al Flagship Store di via Dante, a Milano, Gonçalo Ramos ha avuto anche un incontro con la stampa. Queste le dichiarazioni del nuovo attaccante del Milan raccolte dagli inviati di MilanNews.it.

Che sensazioni hai avuto con il gol contro lo United in amichevole?

“È stato il mio primo gol ma non l’ho percepito in questo modo, alla fine in amichevole non conta… Voglio segnare sul serio in Serie A, in Europa League e in Coppa Italia per avere la sensazione vera”.

Quanti gol punti a segnare quest’anno?

“Non mi piace parlare di numeri. Voglio segnarne un sacco ovviamente, ma è ancora più importante che la squadra vinca”.