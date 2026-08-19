Né Psg né Juventus: il Parma cede ufficialmente Suzuki all'Aston Villa
Si riporta di seguito il comunicato del Parma su Zion Suzuki:
"Parma Calcio 1913 comunica di aver ceduto a titolo definitivo all'Aston Villa Football Club le prestazioni sportive del portiere Zion Suzuki.
Arrivato a Parma nell'estate del 2024, Zion ha difeso la porta gialloblu nelle ultime due stagioni, affermandosi nel campionato di Serie A e diventando un punto di riferimento per la squadra.
Nel corso della sua esperienza con il Club, il portiere giapponese si è distinto per le qualità dimostrate tra i pali, la personalità e la professionalità con cui ha vissuto ogni momento del suo percorso a Parma, facendo registrare 13 clean sheet complessivi con la maglia gialloblu.
Il Presidente Kyle J. Krause, il CEO Federico Cherubini e tutta la famiglia Parma Calcio salutano e ringraziano Zion per l'impegno dimostrato durante la sua esperienza a Parma, rivolgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".
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