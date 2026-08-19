Milan, Diego Moreira ha scelto il suo nuovo numero di maglia
Diego Moreira è un nuovo giocatore del Milan. Il talento belga milanista ha scelto il suo numero di maglia. La 22 dell'ex indimenticabile Ricardo Kakà.
ESPERIENZA INTERNAZIONALE E QUALITA' AL SERVIZIO DEL MILAN
Nato a Liegi il 6 agosto 2004, Diego Moreira cresce nei settori giovanili di Standard Liegi e Benfica, dove completa il proprio percorso di crescita fino ad affacciarsi al calcio professionistico. Con il Club di Lisbona si mette in evidenza nelle formazioni giovanili, conquistando con l'Under 19 la UEFA Youth League nella stagione 2021/22 e, pochi mesi più tardi, la Coppa Intercontinentale Under 20. Nella stagione successiva esordisce inoltre in UEFA Champions League, scendendo in campo nei turni preliminari dell'edizione 2022/23.
Amorin è contento del nuovo acquisto anche perché Diego Moreira può giocare come esterno su entrambe le fasce di centrocampo o come trequartista. Nelle 76 gare con lo Strasburgo ha giocato 27 volte come esterno sinistro, 19 volte come ala destra, 13 come terzino sinistro, 7 volte come ala sinistra, 6 come esterno destro e 4 come trequartista. Praticamente un jolly per mister Amori
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