Diego Moreira saluta e ringrazia lo Strasburgo: il suo video social

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Il Milan è pronto a ufficializzare Diego Moreira. Il talento belga arriva in rossonero dopo un'operazione da 45 milioni di euro più bonus. Dopo essere sbarcato ieri a Milano, e svolto il consueto iter di visite mediche ed idoneità sportiva, il belga ha firmato questa mattina il contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2031 a poco più di 3 milioni di euro netti a stagione. Sul proprio profilo Instagram questo il post social del jolly offensivo, che ha voluto salutare così lo Strasburgo.

https://www.instagram.com/reel/DcO1SYJA6an/?igsi=dmFseHN0ajBkcXBo