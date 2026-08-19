MN - Maledizione della 9? Non per Ramos: "Non credo a queste cose, ma solo nel lavoro"

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Gonçalo Ramos non crede alla maledizione della maglia numero 9 del Milan

In occasione dell'incontro con i tifosi al Flagship Store di via Dante, a Milano, Gonçalo Ramos ha avuto anche un incontro con la stampa. Queste le dichiarazioni del nuovo attaccante del Milan raccolte dagli inviati di MilanNews.it, che ha parlato anche della "famosa" maledizione della 9.

Sai che qui al Milan c’è la “maledizione” della maglia numero 9 per gli attaccanti?

“Non credo a queste cose, credo solo nel lavoro. Magari io sono più “maledetto” del numero, lo vedremo (ride, ndr)”.

Quanti gol punti a segnare quest’anno?

“Non mi piace parlare di numeri. Voglio segnarne un sacco ovviamente, ma è ancora più importante che la squadra vinca”.