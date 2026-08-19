Sereni: "Mi dicevano che Amorim, in queste prime settimane, ha preteso di poter valutare tutti i giocatori"

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Andrea Sereni, giornalista di Repubblica, si è così espresso a allMilan.it sulla scelta di Amorim di mettere fuori dal progetto alcuni calciatori.

Andrea Sereni, giornalista di Repubblica, si è così espresso a allMilan.it sulla scelta di Amorim di mettere fuori dal progetto alcuni calciatori: “Non credo sia stat una scelta tardiva. Penso che Amorim voglia studiare bene la rosa. Mi dicevano che lui, in queste prime settimane, ha preteso di poter valutare tutti i giocatori: alcuni sono arrivati anche più tardi dalle vacanze. Magari Nkunku, quattro settimane fa, quando è iniziato il raduno estivo, era un calciatore su cui il Milan pensava di continuare a investire, su cui poter continuare a contare. E invece, evidentemente, il lavoro svolto in questo mese, le amichevoli estive e forse non solo questo hanno fatto sì che Amorim pensasse che non è un giocatore da Milan. Non necessariamente potevi fare prima, perché magari queste valutazioni avevano bisogno di tempo. Quindi non credo sia un problema di tempistiche. Poi la vera cosa che mi chiedo è metterli in vendita con addosso il cartellino cedibile non so quanto aiuta anche sul mercato.

Cardinale e Amorim hanno un confronto telefonico quotidiano: si sentono tutti i giorni. C’è stato questo pranzo a Milanello con anche Almstadt e Gardiner, parte della nuova squadra mercato del Milan. Quello che ci dicono è che il nuovo Milan è compatto e viaggia tutto sulla stessa strada. Sicuramente gli acquisti che finora sono arrivati, Ramos e Gila, sono state esplicite richieste di Amorim. Sono però anche giocatori che hanno convinto il resto della squadra mercato, perché non è soltanto la decisione di un singolo che muove il mercato del Milan. Quindi credo che chi arriverà da qui in avanti sarà un giocatore che piace al nuovo allenatore. Di certo non arriveranno giocatori che lui non ha approvato".