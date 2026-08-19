Reijnders all'Al Qadsiah per 61 milioni, è ufficiale. E il Milan sorride
Tijjani Reijnders è un nuovo giocatore dell'Al Qadsiah: al Manchester City vanno 61 milioni di euro. Sorride anche il Milan, che lo aveva ceduto un anno fa ai Citizens: la base fissa era di 54,9 milioni, a cui si aggiungevano 14 milioni di bonus, suddivisi tra obiettivi personali e di squadra. Se il City avesse ceduto Reijnders a titolo definitivo prima del 2030, il Milan avrebbe maturato immediatamente l'intero importo dei 14 milioni di euro di bonus.
Per attendere però la conferma ufficiale su questo tipo di incasso bisognerà aspettare la chiusura del bilancio in corso e la sua pubblicazione, intorno ad ottobre 2027.
Tijjani Reijnders has joined Al Qadsiah on a permanent deal, subject to international clearance.— Manchester City (@ManCity) August 19, 2026
All the best, @T_Reijnders 🩵 pic.twitter.com/A11q2S0Vce
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