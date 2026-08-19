Diddi: "Da trequartista è troppo confusionario, mentre da esterno, con più campo davanti, Chukwueze può far bene"

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Luca Diddi, esperto di tattica, si è così espresso a allMilan.it sulla posizione di Samuel Chukwueze, esterno nigeriano del Milan.

Luca Diddi, esperto di tattica, si è così espresso a allMilan.it sulla posizione di Samuel Chukwueze, esterno nigeriano del Milan: "Secondo me si sta ritagliando un pezzo importante, è un giocatore che gioca meglio da quinto che da trequartista. Perché da trequartista è troppo confusionario, mentre in quell’altra posizione avendo più campo a disposizione può far veramente bene. Se impara la fase di non possesso, secondo me potrebbe essere un’ottima alternativa a quello che, a mio avviso, deve essere un titolare che ovviamente può essere Saelemaekers. Difficilmente Amorim lascerà partire Chukwueze, a meno che non avrà un’alternativa valida. Si sta dimostrando un giocatore importante, un’alternativa importante per il Milan. Giustificando l’investimento fatto anni fa. È un giocatore che si è evoluto e ha fatto bene anche l’esperienza in Inghilterra, ma se si mette con questa mentalità secondo me può far veramente bene.

In generale, bedo un Milan diverso, che ha scelto un allenatore ovviamente offensivo, quindi sta provando a cambiare una tendenza, quello conservativo dell’anno scorso e delle ripartenze, a un calcio di dominio del gioco. É un calcio molto propositivo e secondo me questo questo nuovo modo può dare entusiasmo a tanti giocatori che può sicuramente rivitalizzare. Quando porti del nuovo c‘è grade entusiasmo e quindi il Milan deve mantenere e cavalcare questo entusiasmo. Cercare di fare un’ottima partenza perché sapevamo benissimo che le partenze positive creano entusiasmo nel tifoso, nel giocatore, nello staff e portano sempre sensazioni positive".