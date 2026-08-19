Passerini racconta: "Ho visto Diego Moreira al Mondiale e mi aveva colpito"

vedi letture

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube su Diego Moreira, nuovo acquisto del Milan.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube su Diego Moreira, nuovo acquisto del Milan: "Diego Moreira vale 50 milioni? La risposta è sì, per valore di mercato quello è il prezzo. Forse per Goncalo Ramos si è speso un po' di più del suo valore reale, ma i 50 milioni per Diego Moreira, secondo me, sono la giusta cifra. È considerato uno dei migliori prospetti di questa generazione. L'ho visto al Mondiale e, contro il Senegal, il suo ingresso in campo nel Belgio cambiò la partita aiutando la rimonta della nazionale di Rudi Garcia. Mi ha colpito in quella manciata di minuti al Mondiale e sono molto curioso di vederlo all'opera col Milan. È un gran bel colpo.

Non è un fuoriclasse, ma è un gran colpo, soprattutto per la Serie A. Ha dribbling, un po' come Leao nella prima maniera, ma in un ruolo leggermente diverso. Ha assist, più che gol, anche se può giocare pure dietro la punta. Amorim lo prende per giocare a tutta fascia, mettendolo magari al posto di Estupinan sulla fascia sinistra. Lui è giovane, rapido, veloce: queste qualità dei giovani sono fondamentali nel calcio moderno. Porterà energia nuova in un Milan che ne ha bisogno in questa epoca di ristrutturazione".