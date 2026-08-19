Diego Moreira al Milan: questo lo storico infortuni del belga
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Tutti gli infortuni sofferti da Moreira in carriera: il report è molto positivo
Il Milan ha chiuso per Diego Morerira: per il belga manca solo il comunicato ufficiale del club, che l’ha preso dallo Strasburgo per 45 milioni di euro più 20 di bonus. In attesa di capire in che ruolo verrà utilizzato da Amorim, probabilmente esterno a tutta fascia, possiamo vedere quanti problemi fisici ha avuto nelle passate stagioni.
DIEGO MOREIRA, LO STORICO INFORTUNI
STAGIONE 24/25
Infortunio al ginocchio - 12 giorni out e 2 partite saltate
Infortunio alla gamba - 5 giorni out
Infortunio alla caviglia - 6 giorni out
STAGIONE 25/26
Contusione muscolare - 9 giorni out e 2 partite saltate
Problema agli adduttori - 38 giorni out e 9 partite saltate
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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