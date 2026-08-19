Pedullà: "Cardinale ha cambiato strategia: gli altri prima cedono, lui paga cifre roboanti e porta a casa"

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Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Alfredo Pedullà si è così espresso sul calciomercato delle big italiane.

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Alfredo Pedullà si è così espresso sul calciomercato delle big italiane: "Il Napoli ha preso il difensore centrale che cercava, Badiashile. Il Milan è un tornado: Cardinale non pensa a cedere, come fanno altri prima di aprire la cassaforte. Lui ha cambiato strategia, mette sul tavolo cifre roboanti e porta a casa. Moreira si avvia ad essere uno dei crack della stagione, sarebbe sorprendente se non facesse la differenza. L’Inter prende le misure a Jones, l’organico già così è da sballo, ma un altro urlo di mercato non sarebbe sgradito. Gasperini ha avuto Mora dopo un puzzle infinito e adesso confida di convincere la proprietà a prendergli Malick Fofana, magari tra una settimana, quando gli impegni Champions dell’Olympique Lione saranno alle spalle.

Adesso sarebbe giusto mettere un punto su Guglielmo Vicario. Semplicemente perché non si può tornare indietro, ormai la scelta è fatta e organizzare dibattiti non avrebbe un grande senso. Vicario è un buon portiere, bisognerebbe dire buonissimo per non fargli mezzo torto. L’Inter lo avrebbe preso pochi anni fa se avesse ceduto per tempo Onana, situazione che non si è verificata e, a quel punto, il ragazzo friulano ha deciso di lasciare Empoli per volare a Londra, sponda Spurs. E di sicuro non se n’è pentito perché il primo anno è stato molto buono, prima di entrare in un oblio che può capitare persino nelle migliori famiglie calcistiche.

Ma accadranno mille altre cose, fino all’ultimo secondo di martedì 1 settembre. Un classico, da una vita".