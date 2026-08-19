Visnadi attacca: "Discorsi delle ultime stagioni inascoltabili, soprattutto nell'ultima. Prima il quarto posto era una presa in giro"

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Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva sul Milan e sulle dichiarazioni di Modric sull'obbligo di vincere.

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva sul Milan e sulle dichiarazioni di Modric, che, in una intervista ai canali ufficiali del club, ha dichiarato quanto segue: "La mia missione è dare il massimo e aiutare la squadra a vincere il più possibile. Sono tornato come se dovesse essere la prima volta e dovessi vincere. Non serve parlare molto: ora dobbiamo agire. RImnere umile, lavorare duramente, restare uniti. Se giochi in un club come il Milan, la cosa più normale è pensare di voler vincere e non solo centrare la qualificazione im Champions. Devi puntare al massimo: per questo sono qui, questo è il mio obiettivo. Assiema al club, alla proprietà e all'allenatore condividiamo lo stesos obiettivo e per questo ho deciso di tornare".

Visnadi ha così commentato le dichiarazioni di Modric: "Sono d'accordo con Modric: una società come il Milan non può partire per arrivare quarta. E questo vale per Inter, Napoli, Juventus e tutte le grandi squadre che partecipano al campionato italiano. I discorsi sentiti nelle ultime stagioni, in particolare nell'ultima con Allegri, erano inascoltabili: il Milan deve partire per vincere lo Scudetto, sempre. Una volta le squadre di Milano e la Juventus, se arrivavano terzi o quarti, evitavano di parlarne, perché i tifosi si sentivano presi in giro. Oggi il quarto posto è un fiore all'occhiello per andare in Champions, uscire al primo turno e prendere i soldi. Il tifoso deve essere contento quando gioca per vincere, quando compete per vincere. Non vincere mai non lascia nulla di buono".