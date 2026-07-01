Bezzi non ha dubbi: "Il colpevole del fallimento del Milan è stato Ibrahimovic, che ha ridotto il club così"

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Secondo il giornalista Gianni Bezzi il principale responsabile del fallimento del Milan nella passata stagione è stato Zlatan Ibrahimovci