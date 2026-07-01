MN - I dubbi di Brambati: "Non lascerei le chiavi del progetto solo ad Amorim. Una società forte traccia una linea e detta la strada"

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Un breve estratto delle considerazioni di Massimo Brambati ai microfoni di MilanNews.it. Ecco le sue parole in merito alla stagione dei rossoneri

Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, è stato intervistato così in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, spiccano quelli legati al calciomercato del Milan. Dall'arrivo di Gonçalo Ramos alla possibile conferma di Luka Modric. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

L'addio di Massimiliano Allegri, come ha salutato il Milan e quanto cambierà il progetto tecnico con uno come Amorim?

"Non so come si sia lasciato con il Milan, immagino non bene visto quello che è venuto fuori dai giornali. Mi dispiace, ma credo che Max sia stato tradito dalla dirigenza, da tutti tranne che da Tare. Se scegli un allenatore e poi gli vai contro, non lo aiuti... anche da Ibrahimovic soprattutto, non sono stati corretti nei confronti di Allegri. Non so se ci sia un progetto tecnico con Amorim, perchè arriva da una realtà diversa. Non lascerei le chiavi del progetto solo in mano ad Amorim. Una società forte traccia una linea e detta la strada. Liberali? Si sta parlando tanto di lui. Sicuramente è un buon giocatore, ma ricordiamoci che viene dal Catanzaro in Serie B. Se lo vuoi prendere va bene, ma c'è anche il Como su di lui. E' un buon segnale perchè vuol dire che ha fatto bene, ma per essere davvero decisivo dovrebbe entrare in un contesto già rodato. Nel Como non avrebbe problemi, nel Milan? Non si sa".