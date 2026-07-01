Bortolazzi sull'operazione Gonçalo Ramos: "La spesa effettuata mi sembra un po' esagerata"

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Sulle frequenze di TMW Radio l'ex calciatore Mario Bortolazzi ha parlato di Milan, squadra per la quale ha anche giocato in carriera

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il consueto appuntamento con il programma 'Maracanà', l'ex calciatore Mario Bortolazzi ha parlato anche di Milan, di Gonçalo Ramos e di quello che avrebbe bisogno la squadra di Ruben Amorim per tornare competitiva nella prossima stagione.

II Milan come dovrebbe investire sul mercato?

"Io penso che il Milan abbia bisogno soprattutto di gente in mezzo al campo. Modric ha quarantuno anni, mentre Rabiot non si sa se rimarrà. È quella la zona dove si costruisce di più e dove manca principalmente qualcosa, In attacco poi Gonçalo Ramos sarà anche bravo, ma non so se possa fare la differenza al Milan. Inoltre la spesa effettuata mi sembra un po' esagerata. Nel Psg non ha fatto il titolare, ma anche da alternativa era tutto più facile, dato che a Parigi giocano quasi esclusivamente all'attacco".