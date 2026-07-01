Milan, hai un centrocampo da rifare: Fofana ormai ai saluti?

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Un breve focus sulla situazione di Youssouf Fofana. Il francese sarebbe lontano dal progetto di Amorim e quindi (ormai) quasi ai saluti

Dopo settimane di agonia e perplessità, l'estate del Milan sembra aver finalmente presto forza. Il calciomercato rossonero ha sin qui regalato Cissè e Gonçalo Ramos, da poco ufficializzato. Questo anche per merito dell'importante impronta che sta provando a dare mister Amorim, al centro del progetto rossonero sia da allenatore che da manager. Nonostante questo però, il mercato in uscita per il Milan potrebbe rivelarsi più netto rispetto a quello in entrata. Che fine farà Youssouf Fofana?

Sì, perchè il futuro del francese sembrerebbe sempre più lontano dall'Italia e dal Milan. Sì perchè quella tra il centrocampista francese e il Milan è una storia mai sbocciata del tutto, fatta da momenti positivi e situazioni del tutto negative. Arrivato dal Monaco nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, il mediano rossonero ha diversi estimatori in Europa e anche in Arabia. A gennaio infatti era stato avvicinato anche in Turchia dal Fenerbahce, ma il francese aveva deciso di non muoversi a stagione ancora in corso. Ora la situazione è totalmente rivoluzionata: siamo in estate ed il calciatore è in uscita. Con la maglia del Milan Fofana ha totalizzato 88 presenze ufficiali condite da 3 reti e ben 13 assist.