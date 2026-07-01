Giammarioli: "Ronaldinho al Ravenna un beneficio per tutta la Serie C"

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Stefano Giammarioli è convinto che l'operazione tra il Ravenna e Ronaldinho porterà benefici a tutto il campionato di Serie C

Ronaldinho al Ravenna è realtà. Settimana scorsa, il club romagnolo che milita in Serie C ha confermato l'operazione che porta l'ex fuoriclasse brasiliano nella squadra. Da capire ancora come verrà impiegato, sicuramente per una gara amichevole ma sarà da studiare la sua tenuta fisica in vista anche di possibili presenze nel campionato professionistico di Serie C. A parlare di questa operazione di marketing-mercato è stato il direttore sportivo Stefano Giammarioli, intervenuto su Tuttomercatoweb.com.

RONALDINHO-RAVENNA: BENEFICIO PER TUTTA LA SERIE C

Il commento di Giammarioli sull'operazione Ronaldinho-Ravenna: "Credo sia soprattutto un'operazione d'immagine, per la società e per la città. Parliamo di uno dei giocatori più importanti della storia del calcio, un campione che ha lasciato il segno ovunque abbia giocato. Penso che il Ravenna sia stato molto intelligente ad annunciare subito questa operazione, all'inizio della stagione e prima dell'apertura del mercato. È una scelta che darà enorme visibilità e che sarà gestita con grande attenzione, anche perché a Ravenna ci sono dirigenti con esperienza in questo tipo di iniziative. Alla fine sarà un beneficio non solo per il club, ma anche per tutta la Serie C."