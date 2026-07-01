Santoni e la spesa per Gonçalo Ramos: "Le cifre del mercato non le fa la Serie A, purtroppo"

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Le considerazioni di Andrea Santoni in merito all'acquisto del Milan Gonçalo Ramos. Questo un estratto delle sue parole a TMW Radio

Il Milan ha finalmente il suo attaccante. L'arrivo di Gonçalo Ramos, dopo settimane di stand-by e riflessioni su dirigenti e allenatore, il club rossonero ha iniziato, seriamente a muoversi sul mercato estivo. Nulla toglie che in questo momento il Diavolo è sotto la lente di ingrandimento da parte di tutti. Il mese di giugno è stato un flop totale dal punto di vista comunicativo, e solo un mercato fatto in stato di grazia potrà davvero ridare entusiasmo e quel briciolo di speranza alla squadra di Ruben Amorim, al centro del nuovo progetto Milan. Così, in merito al nuovo centravanti rossonero, Andrea Santoni, su TMW Radio ha voluto esprimere le proprie considerazioni su un affare importante non solo per il Milan, ma anche per il calcio italiano e la Serie A:

"Le cifre del mercato non le fa la Serie A, purtroppo. In questo momento c'è la tassa Cardinale, il Milan nelle condizioni in cui è ha bisogno di battere un colpo importante, almeno un 10-15% in più in questa operazione lo ha pagato".