Tottenham davvero vicino all'ex Milan Tonali, offerta da oltre 100 milioni di euro

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Oggi alle 15:23News
di Manuel Del Vecchio
Si avvicina il passaggio di Sandro Tonali al Tottenham: maxi offerta degli Spurs al Newcastle da oltre 100 milioni di euro

Dopo aver chiuso per Matheus Fernandes del West Ham, il Tottenham di De Zerbi è vicinissimo anche all'ex Milan Sandro Tonali. Scrive Gianluca Di Marzio che si attende la risposta definitiva del Newcastle all'ultima super offerta degli Spurs da oltre 100 milioni di euro. Il centrocampista italiano è ben disposto al trasferimento per poter lavorare con De Zerbi.

Nel caso in cui il trasferimento si concretizzasse il Milan riceverebbe circa un milione di euro come premio di formazione del classe 2000.